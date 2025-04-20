Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:15

«Лейкерс» уступили «Миннесоте» на старте плей-офф НБА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лейкерс» дома проиграли «Миннесоте» в первом матче первого раунда плей-офф НБА — 95:117.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Лос-Анджелес» Лука Дончич, который набрал 37 очков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Миннесоты». Второй матч серии состоится также в Лос-Анджелесе в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)

Л: Дончич: (37), Джеймс (19), Ривз (16)

М: Макдэниелс (25), Райд (23), Эдвардс (22)

20 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
Читайте также
Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
В Гидрометцентре спрогнозировали отсутствие осадков и до +27 градусов в Москве 20 апреля
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Никс» победили «Детройт» в первом матче серии плей-офф

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости