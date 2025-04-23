«Лейкерс» сравняли счет в серии с «Миннесотой»

«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 94:85.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.

Третий матч в серии состоится 26 апреля на паркете «Тимбервулвз». Начало игры — 04:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Лейкерс» — «Миннесота» — 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Л: Дончич (31 + 12 подборов), Джеймс (21 + 11 подборов), Ривз (16).

М: Рэндл (27), Эдвардс (25), Рид (9).

Счет в серии: 1-1.