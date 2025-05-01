«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» в первом раунде плей-офф НБА

«Миннесота» победила «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 103:96. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.

Разыгрывающий защитник лос-анджельской команды Лука Дончич набрал 28 очков, а форвард Леброн Джеймс — 22. Центровой «волков» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 27 очков и 24 подборов.

Во втором раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с победителем серии «Хьюстон» — «Голден Стэйт» (2-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)

Л: Дончич (28), Хатимура (23), Джеймс (22).

М: Гобер (27 + 24 подбора), Рэндл (23), Эдвардс (15 + 11 подборов).

Счет в серии: 1-4.