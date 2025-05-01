Баскетбол
1 мая, 08:11

«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» в первом раунде плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс забрасывает мяч.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» победила «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 103:96. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.

Разыгрывающий защитник лос-анджельской команды Лука Дончич набрал 28 очков, а форвард Леброн Джеймс — 22. Центровой «волков» Руди Гобер оформил дабл-дабл из 27 очков и 24 подборов.

Во втором раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с победителем серии «Хьюстон» — «Голден Стэйт» (2-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 96:103 (22:31, 27:28, 31:22, 16:22)

Л: Дончич (28), Хатимура (23), Джеймс (22).

М: Гобер (27 + 24 подбора), Рэндл (23), Эдвардс (15 + 11 подборов).

Счет в серии: 1-4.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
  • Электросталец

    порадовать Короля. По типу НХЛ, мистер Хоккей (Локти) с сыновьями же сыграл

    01.05.2025

  • Пан Юзеф

    Ожидаемо.

    01.05.2025

  • Irina Suslina

    Всё по делу, команда-шоу на выход, зато бездаря на драфте взяли, как же у него папа король!!!:smile:

    01.05.2025

  • Danikom999

    Когда команда соперник которой за вторую половину игры забивает 1 из 17 трехочковых проигрывает, то явно есть вопросы к её игре

    01.05.2025

