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Сегодня, 09:01

«Лейкерс» без Джеймса уступили «Миннесоте», Дэвис набрал 38 очков

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома уступили «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:110.

В составе «Лос-Анджелеса» больше всех набрал Энтони Дэвис — 38 очков. У «Тимбервулвз» 22 очка и 14 подборов на счету Руди Гобера.

Леброн Джеймс матч пропускал из-за травмы.

«Лейкерс» одержали 30 побед в 64 матчах и отстают на одну строчку от зоны квалификации к плей-офф. «Миннесота» выиграла 33 матча из 65.

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Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 102:110 (34:33, 21:23, 21:27, 26:27)

4 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
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