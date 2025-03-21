Баскетбол
21 марта, 08:00

«Лейкерс» без Джеймса и Дончича проиграли «Милуоки», Адетокунбо набрал 28 очков

Руслан Минаев

«Лейкерс» дома уступили «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:89.

У хозяев отсутствовали Леброн Джеймс и Лука Дончич. Самыми результативными игроками матча стали Бронни Джеймс и Далтон Кнехт — по 17 очков. У гостей 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.

«Лейкерс» с 43 победами в 69 матчах — на 4-й строчке «Запада». «Милуоки» (39 побед и 30 поражений) — на 5-м месте «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Милуоки» — 89:118 (19:34, 27:23, 23:34, 20:27)

21 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

