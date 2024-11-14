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«Лейкерс» переиграли «Мемфис», Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в третьем матче кряду

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Леброн Джеймс в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» дома обыграли «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:123.

У хозяев третий трипл-дабл за последние матчи оформил форвард Леброн Джеймс — 35 очков, 12 подборов, 14 передач. Ранее 39-летний американец становился самым возрастным баскетболистом, оформлявшим два трипл-дабла подряд.

«Лейкерс» одержали 7-ю победу и занимают 6-е место турнирной таблице Западной конференции, а «Мемфис», потерпевший 5-е поражение располагается на 7-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис» — 128:123 (38:26, 27:38, 26:32, 37:27).

В параллельных матчах «Портленд» переиграл «Миннесоту» — 106:98, а «Сакраменто» одержал победу над «Финиксом» — 127:104.

«Портленд» — «Миннесота» — 106:98 (23:33, 25:15, 28:28, 30:22)
14 ноября. Портленд. Moda Center.

«Сакраменто» — «Финикс» — 127:104 (35:29, 26:27, 32:24, 34:24)
14 ноября. Сакраменто. Golden 1 Center.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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