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«Лейкерс» дома проиграли «Кливленду», Лебро набрал 23 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леброн Джеймс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» на своем паркете потерпели поражение от «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:122.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Остин Ривз, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Форвард Леброн Джеймс набрал 23 очка.

«Кливленд» продлил победную серию и с результатом 29-4 лидирует в Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 7-й строчке на Западе — 18-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Кливленд» 110:122 (30:34, 23:24, 25:29, 32:35)

Л: Ривз (35 + 10 передач), Дэвис (28 + 13 подборов), Джеймс (23).

К: Аллен (27 + 14 подборов), Митчелл (26), Э. Мобли (20), Струс (15), Гарлэнд (14 + 14 передач).

БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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