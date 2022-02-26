«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в шестой раз подряд

«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:102.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, который набрал 21 очко.

«Клипперс» одержали шестую подряд победу над «Лейкерс» в НБА. В последний раз «Лейкерс» обыгрывали «Клипперс» 14 декабря 2020 года.

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Клипперс» — 102:105 (22:24, 25:33, 31:15, 24:33)

Л: Джеймс (21 + 11 подборов), Уэстбрук, Энтони (оба — 18)

К: Манн (19), Кеннард (18), Джексон (17)

26 февраля. Лос-Анджелес. «Staples Center».