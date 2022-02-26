«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в шестой раз подряд
«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в шестой раз подряд
«Клипперс» обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:102.
Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, который набрал 21 очко.
«Клипперс» одержали шестую подряд победу над «Лейкерс» в НБА. В последний раз «Лейкерс» обыгрывали «Клипперс» 14 декабря 2020 года.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Клипперс» — 102:105 (22:24, 25:33, 31:15, 24:33)
Л: Джеймс (21 + 11 подборов), Уэстбрук, Энтони (оба — 18)
К: Манн (19), Кеннард (18), Джексон (17)
26 февраля. Лос-Анджелес. «Staples Center».
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