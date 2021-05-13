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«Лейкерс» выиграли у «Хьюстона»

08:03

«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (124:122).

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Хьюстон» — 124:122 (34:26, 25:27, 41:43, 24:26)

Л: Хортон-Такер (23 + 10 передач), Драммонд (20 + 10 подборов), Кузма (19 + 10 подборов).

Х: Олиник (24), Брукс (24), Мартин (20 + 10 подборов).

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