«Лейкерс» выиграли у «Хьюстона»
«Лейкерс» обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (124:122).
НБА
Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Хьюстон» — 124:122 (34:26, 25:27, 41:43, 24:26)
Л: Хортон-Такер (23 + 10 передач), Драммонд (20 + 10 подборов), Кузма (19 + 10 подборов).
Х: Олиник (24), Брукс (24), Мартин (20 + 10 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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