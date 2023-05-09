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Сегодня, 07:39

«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» и увеличили преимущество в серии, у Карри трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Голден Стэйт» со счетом 104:101.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 31 очко, 10 подборов и 14 передач. У форварда Лос-Анджелеса Леброна Джеймса 27 очков.

Счет в серии 3-1 в пользу «Лейкерс». Пятый матч пройдет 11 мая и начнется в 5.00 мск.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17)

Счет в серии: 3-1

9 мая. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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