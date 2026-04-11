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11 апреля, 07:58

«Лейкерс» обыграли «Финикс», Леброн оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс (справа) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» выиграли у «Финикса» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:73. Игра прошла на «Crypto.com Арене» в Лос-Анджелесе.

Форвард хозяев Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 28 очов и 12 передач.

«Лейкерс» с результатом 52-29 занимает 4-е место в Западной конференции. «Финикс» идет на 7-й строчке — 44-37. Обе команды вышли в плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Финикс» — 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9)

Л: Джеймс (28 + 12 передач), Кеннард (19), Хатимура (13).

Ф: Брукс (12), О'Нил (11), Игодаро (8), Аллен (8).

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