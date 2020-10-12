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«Лейкерс» догнали «Бостон» по количеству чемпионских титулов. Клубы делят первое место

05:09
&quot;Лейкерс&quot; - чемпионы НБА. Фото НБА.
&quot;Лейкерс&quot; - чемпионы НБА. Фото НБА.
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«Лейкерс» завоевали титул чемпионов НБА в 17-й раз. Они делят первое место с «Бостоном», который также 17 раз становился победителем. Третьем место делят «Чикаго» и «Голден Стэйт» — по шесть титулов.

В финальной серии команда победила «Майами» (4-2). В заключительной игре «Лейкерс» победили со счетом 106:93

В составе победителей самым результативным стал Леброн Джеймс. В его активе трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач. 19 очков и 15 подборов у Энтони Дэвиса. Также 19 очков набрал Рэджон Рондо. 17 пунктов заработал Кентавиус Колдуэлл-Поуп. У «Майами» лучшим снайпером стал Бэм Адебайо — 25 очков и 10 подборов.

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