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«Лейкерс» до 2041 года будет играть на арене «Стейплс-центр»

03:08

«Лейкерс» продолжит играть на арене «Стейплс-центр». Клуб из Лос-Анджелеса на 20 лет, до 2041 года, продлил контракт с руководством ареной.

Ожидается, что в ближайшие годы «Лейкерс» поучаствует в капитальном ремонте «Стейплс-центр». Команда с 1999 года играет на этой арене.

За 20 лет «Лейкерс» 6 раз выигрывали НБА. Общий результат: 987-780 в регулярных чемпионатах и 139-79 в матчах плей-офф.

В сезоне-2020/21 «Лейкерс» заняли 7-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Лос-Анджелеса играет против «Финикса».

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