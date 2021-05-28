«Лейкерс» до 2041 года будет играть на арене «Стейплс-центр»
«Лейкерс» продолжит играть на арене «Стейплс-центр». Клуб из Лос-Анджелеса на 20 лет, до 2041 года, продлил контракт с руководством ареной.
Ожидается, что в ближайшие годы «Лейкерс» поучаствует в капитальном ремонте «Стейплс-центр». Команда с 1999 года играет на этой арене.
За 20 лет «Лейкерс» 6 раз выигрывали НБА. Общий результат: 987-780 в регулярных чемпионатах и 139-79 в матчах плей-офф.
В сезоне-2020/21 «Лейкерс» заняли 7-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Лос-Анджелеса играет против «Финикса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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