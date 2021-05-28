«Лейкерс» до 2041 года будет играть на арене «Стейплс-центр»

«Лейкерс» продолжит играть на арене «Стейплс-центр». Клуб из Лос-Анджелеса на 20 лет, до 2041 года, продлил контракт с руководством ареной.

Ожидается, что в ближайшие годы «Лейкерс» поучаствует в капитальном ремонте «Стейплс-центр». Команда с 1999 года играет на этой арене.

Lakers announced they signed a long-term lease extension to stay in Staples Center through at least 2041 pic.twitter.com/laACuwNXSr — Mark Medina (@MarkG_Medina) May 27, 2021

За 20 лет «Лейкерс» 6 раз выигрывали НБА. Общий результат: 987-780 в регулярных чемпионатах и 139-79 в матчах плей-офф.

В сезоне-2020/21 «Лейкерс» заняли 7-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Лос-Анджелеса играет против «Финикса».