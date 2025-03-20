«Лейкерс» переиграли «Денвер», Дончич набрал 31 очко

«Лейкерс» выиграли у «Денвера» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:108.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Лейкерс с результатом 43-25 идут на 3-м месте в Западной конференции. «Наггетс» располагаются на 4-й строчке — 44-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Денвер» — 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)

Л: Дончич (31), Ривз (22), Финни-Смит (14), Винсент (12), Кнехт (12).

Д: Гордон (26 + 11 подборов), Уэстбрук (12), Уотсон (12), Портер (12), Джонс (12).