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15 марта, 06:29

«Лейкерс» обыграли «Денвер», Дончич и Ривз набрали 62 очка на двоих

Руслан Минаев

«Лейкерс» дома победили «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125 ОТ.

У хозяев 32 очка набрал Остин Ривз, на счету Луки Дончича трипл-дабл — 30 очков, 11 подборов и 13 передач, словенец также исполнил победный двухочковый бросок за 0,5 секунды до конца овертайма.

У гостей трипл-дабл на счету Николы Йокича — 24 очка, 16 подборов и 14 передач. Аарон Гордон набрал 27 очков.

«Лейкерс» одержали 42-ю победу при 25 поражениях и занимают 3-е место в таблице Западной конференции. «Денвер» — шестой с результатом 41-27.

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