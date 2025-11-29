«Лейкерс» дома обыграли «Даллас»

«Лейкерс» на своем паркете обыграл «Даллас» в матче Кубка НБА — 129:119.

В составе «Далласа» 22 очка набрал Пи Джей Вашингтон, 17 очков принес Райан Нембард. Самым результативным игроков в составе победителей стал американский защитник Остин Ривз. На его счету 38 очков, восемь подборов и три передачи. У словенского разыгрывающего Луки Дончича — дабл-дабл из 35 очков, пяти подборов и 11 передач.

В других матчах «Клипперс» уступил «Мемфис» (107:112). «Юта» одержала победу над «Сакраменто» (128:119). «Оклахома» выиграла у «Финикса» (123:119), а «Денвер» уступил «Сан-Антонио» (136:139).

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Даллас» — 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25)

29 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 136:139 (33:41, 41:18, 30:44, 32:36)

29 ноября. Денвер. «Ball Arena».

«Оклахома» — «Финикс» — 123:119 (25:25, 31:27, 38:30, 29:37)

29 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Юта» — «Сакраменто» — 128:119 (30:27, 32:24, 28:22, 38:46)

29 ноября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«ЛА Клипперс» — «Мемфис» — 107:112 (35:24, 28:26, 18:28, 26:34)

29 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».