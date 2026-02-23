Баскетбол
23 февраля, 05:32

«Бостон» нанес гостевое поражение «Лейкерс»

Павел Лопатко

«Бостон» победил «Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 111:89.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 32 очка.

«Бостон» одержал третью победу подряд. Он занимает второе место в таблице Восточной конференции (37-19). «Лейкерс» (34-22) располагаются на пятом месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Бостон» — 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)

Л: Дончич (25 очков), Джеймс (20), Ривз (15)
Б: Браун (32), Притчард (30), Уайт (12)

