Лейкерс» без Леброна и Дэвиса обыграли «Оклахому», «Даллас» победил «Филадельфию»

«Оклахома» (22-17) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Лейкерс» (32-7) — 110:125. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кайл Кузма, набравший 36 очков. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропускали встречу.

В параллельной встрече «Даллас» (24-15) победил «Филадельфию» (25-15) — 109:91.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «ЛА Лейкерс» — 110:125 (19:41, 30:32, 33:29, 28:23)

О: Галлинари (24), Гилджес-Александер (24)

Л: Кузма (36)

12 января.

«Даллас» — «Филадельфия» — 109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)

Д: Пауэлл (19+ 12 подборов), Дончич (19+8 подборов+ 12 передач)

Ф: Харрис (20+10 подборов)

12 января.