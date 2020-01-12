Лейкерс» без Леброна и Дэвиса обыграли «Оклахому», «Даллас» победил «Филадельфию»
07:31
«Оклахома» (22-17) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Лейкерс» (32-7) — 110:125. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кайл Кузма, набравший 36 очков. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропускали встречу.
В параллельной встрече «Даллас» (24-15) победил «Филадельфию» (25-15) — 109:91.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Оклахома» — «ЛА Лейкерс» — 110:125 (19:41, 30:32, 33:29, 28:23)
О: Галлинари (24), Гилджес-Александер (24)
Л: Кузма (36)
12 января.
«Даллас» — «Филадельфия» — 109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)
Д: Пауэлл (19+ 12 подборов), Дончич (19+8 подборов+ 12 передач)
Ф: Харрис (20+10 подборов)
12 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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