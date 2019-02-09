Леверт вернулся в строй после 42 пропущенных игр из-за травмы

Защитник "Бруклина" Карис Леверт вернулся в строй после травмы правой ноги в матче регулярного сезона против "Чикаго" (106:125). 24-летний американец получил травму 12 ноябра в игре с "Миннесотой" и пропустил 42 встречи.

В матче с "Чикаго" Леверт был встречен овациями. Спортсмен набрал 11 очков, 4 передачи и 5 перехватов.

Жуткая травма защитника "Бруклина". Видео