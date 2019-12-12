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Леонарда овациями встретили в Торонто. Видео

08:55
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«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно уступили «Клипперс» — 92:112. Перед началом встречи трибуны встретили овациями форварда гостей Кавая Леонарда, который прошлый сезон провел в составе канадской команды и помог ей впервые в истории стать чемпионом. Кайл Лоури вручил Каваю перстень. Он в ответ сделал вид, что заплакал.

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

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