Леонард повторил уникальное достижение Брайанта и Джеймса

В пятом матче финальной серии НБА "Торонто Рэпторз" на выезде обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" - 105:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов.

Это его 14-я игра в текущем плей-офф с 30+ очками. Подобное за последние 10 лет удавалось только Коби Брайанту ("Лос-Анджелес Лейкерс", 2010) и Леброну Джеймсу ("Кливленд Кавальерс", 2017). Отметим, что уже после трех четвертей в активе Кавая был 31 балл.

"Торонто" ведет в серии 3-1. Следующий матч состоится на площадке канадской команды 11 июня.