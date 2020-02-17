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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Леонард — первый обладатель награды Брайанта

07:49
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Команда Леброна Джеймса обыграла команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 30 баллов. Он реализовал 8 трехочковых, 7 из них — в первой половине игры.

Кавай был признан самым ценным игроком матча и первым в истории получил награду, названную в честь Коби Брайанта.

Напомним, что легенда «Лейкерс» и его дочь погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета, на борту которого находились еще семь человек.

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