Команда Леброна Джеймса обыграла команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 30 баллов. Он реализовал 8 трехочковых, 7 из них — в первой половине игры.

Кавай был признан самым ценным игроком матча и первым в истории получил награду, названную в честь Коби Брайанта.

Kawhi takes home the first-ever Kobe Bryant MVP Award! ?? #NBAAllStar pic.twitter.com/cGPQqGPBb2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2020

Напомним, что легенда «Лейкерс» и его дочь погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета, на борту которого находились еще семь человек.