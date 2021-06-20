Леонард не сможет сыграть в 1-м матче финала Западной конференции против «Финикса»
Форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сможет сыграть в 1-м матче финала Западной конференции НБА против «Финикса» из-за растяжения связок правого колена, сообщает ESPN.
По информации источника, 29-летний американец единственный из команды, кто не вылетел в Финикс, и пока неизвестно сможет ли Леонард принять участии в остальных матчах серии.
Главный тренер лос-анджелесского клуба Тайрон Лю признался, что не уверен в статусе игрока на второй матч, поэтому не будет рассчитывать на звездного форварда при подготовке.
Леонард пропустил последние два матча «Клипперс» после полученной травмы на последних минутах 4-й игры против «Юты».
Первая встреча «Клипперс» — «Финикс» пройдет в воскресенье, начало — в 22:30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31670701/la-clippers-kawhi-leonard-ruled-game-1-status-remainder-series-vs-suns-uncertain
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