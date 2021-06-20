Леонард не сможет сыграть в 1-м матче финала Западной конференции против «Финикса»

Форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сможет сыграть в 1-м матче финала Западной конференции НБА против «Финикса» из-за растяжения связок правого колена, сообщает ESPN.

По информации источника, 29-летний американец единственный из команды, кто не вылетел в Финикс, и пока неизвестно сможет ли Леонард принять участии в остальных матчах серии.

Главный тренер лос-анджелесского клуба Тайрон Лю признался, что не уверен в статусе игрока на второй матч, поэтому не будет рассчитывать на звездного форварда при подготовке.

Леонард пропустил последние два матча «Клипперс» после полученной травмы на последних минутах 4-й игры против «Юты».

Первая встреча «Клипперс» — «Финикс» пройдет в воскресенье, начало — в 22:30 (мск).