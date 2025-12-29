Леонард повторил рекорд «Клипперс» по очкам в одной игре

Легкий форвард Кавай Леонард стал самым результативным игроком «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройта» (112:99).

34-летний американец набрал 55 очков и оформил дабл-дабл. Он повторил рекорд Джеймса Хардена, установленный 22 ноября, по набранным очкам в одном матче в истории «Клипперс». Также Леонард обновил личный рекорд по очкам за одну игру.

Американец выступает за «Клипперс» с 2019 года. Ранее он играл за «Торонто» и «Сан-Антонио».

Команда из Лос-Анджелеса выиграла четвертый матч подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. На ее счету 10 побед при 21 поражении в сезоне.