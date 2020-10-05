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Леброн вышел на второе место в истории НБА по количеству передач в плей-офф

08:22
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче серии финала плей-офф НБА с «Майами» (104:115) набрал 25 очков, 10 подборов, 8 передач и 2 блок-шота, сообщает пресс-служба лиги.

Джеймс вышел на второе место в истории НБА по количеству передач в плей-офф (1842), обойдя Джона Стоктона (1839). Лидером остается Мэджик Джонсон — 2346.

Кроме того, Леброн поднялся на второе место по реализованным броскам с игры в финальных сериях. В активе Джеймса 545 попаданий, что позволило превзойти Карима Абдул-Джаббара (544) и приблизиться к лидеру Джерри Уэсту (612).

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