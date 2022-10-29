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Леброн стал первым в истории НБА по количеству матчей с 20+ очками за карьеру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Леброн Джеймс (слева).
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился историческим достижением в матче против «Миннесоты» (102:111) 29 октября.

37-летний игрок набрал в этой встрече 28 очков и оформил 1 134-й матч в карьере с 20 и более баллами за результативность.

Таким образом, Леброн превзошел рекорд форварда «Юты» Карла Мэлоуна, у которого 1 134 игры с 20 очками и более.

37-летний форвард «Лейкерс» начал сезон с показателями 25.8 очка, 9,2 подбора и 7,2 передачи в среднем за матч.

«Лейкерс» проиграли пятый матч подряд на старте сезона-2022/23.

Источник: https://www.espn.com/nba/recap/_/gameId/401468231
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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