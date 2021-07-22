Леброн стал первым игроком НБА, заработавшим 1 миллиард долларов за карьеру
После завершения чемпионата НБА-2020/21 форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, получивший от клуба за сезон около 39 миллионов долларов, официально стал первым игроком в истории лиги, заработавшим за карьеру один миллиард.
В своем исследовании издание Sportico учитывало как зарплату в НБА, так и рекламные контракты баскетболистов. Речь идет о заработках только в течение игровой карьеры.
Отмечается, что легенде «Буллс» Майклу Джордану немного не хватило до одного миллиарда долларов даже с поправкой на инфляцию. Шестикратный чемпион НБА провел 15 сезонов в лиге, у Леброна на данный момент 18.
Другие лидеры по заработкам среди действующих игроков — Кевин Дюрант («Бруклин», 580 млн) и Стефен Карри («Голден Стэйт», 430 млн).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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