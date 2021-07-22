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Леброн стал первым игроком НБА, заработавшим 1 миллиард долларов за карьеру

21:55
Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports
Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports
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После завершения чемпионата НБА-2020/21 форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, получивший от клуба за сезон около 39 миллионов долларов, официально стал первым игроком в истории лиги, заработавшим за карьеру один миллиард.

В своем исследовании издание Sportico учитывало как зарплату в НБА, так и рекламные контракты баскетболистов. Речь идет о заработках только в течение игровой карьеры.

Отмечается, что легенде «Буллс» Майклу Джордану немного не хватило до одного миллиарда долларов даже с поправкой на инфляцию. Шестикратный чемпион НБА провел 15 сезонов в лиге, у Леброна на данный момент 18.

Другие лидеры по заработкам среди действующих игроков — Кевин Дюрант («Бруклин», 580 млн) и Стефен Карри («Голден Стэйт», 430 млн).

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Иван Шитик все материалы автора

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