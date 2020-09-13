Леброн сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по количеству побед в сериях плей-офф

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сравнялся с легендарным центровым Каримом Абдул-Джаббаром по количеству побед в сериях плей-офф (37). Теперь он делит с ним третье место в истории НБА по этому показателю, сообщает Sports Center.

Наибольшее количество победных серий в истории лиги провели Дерек Фишер (40) и Роберт Орри (39).

«Лейкерс» оформили победу в серии 2-го раунда плей-офф против «Хьюстона», победив в 5-м матче со счетом 119:96 (4-1).