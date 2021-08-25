Леброн разочарован решением Дадли завершить карьеру
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение Джареда Дадли завершить карьеру. 36-летний американец будет ассистентом тренера в «Далласе».
«Поздравляю его, если это правда, а судя по всему, это именно так. Но, парень. Черт! Простите за такой язык, но это так болезненно для меня! По многим причинам, которые вы не поймете», — написал в Twitter Джеймс.
Напомним, последние два сезона Дадли провел в составе «Лейкерс», играя вместе с Леброном.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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