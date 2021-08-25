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Леброн разочарован решением Дадли завершить карьеру

05:51
Джаред Дадли и Леброн Джеймс (двое слева). Фото Instagram
Джаред Дадли и Леброн Джеймс (двое слева). Фото Instagram
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение Джареда Дадли завершить карьеру. 36-летний американец будет ассистентом тренера в «Далласе».

«Поздравляю его, если это правда, а судя по всему, это именно так. Но, парень. Черт! Простите за такой язык, но это так болезненно для меня! По многим причинам, которые вы не поймете», — написал в Twitter Джеймс.

Напомним, последние два сезона Дадли провел в составе «Лейкерс», играя вместе с Леброном.

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Евгений Козинов все материалы автора

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