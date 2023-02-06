Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:41

Леброн — об обмене Ирвинга в «Даллас»: «Возможно, дело во мне»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал информацию о том, что «Бруклин» решил обменять разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Возможно, дело во мне», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.

38-летний американец по ходу этого сезона говорил, что Ирвинг может сделать «Лейкерс» командой чемпионского уровня. Ранее Леброн и Ирвинг вместе играли за «Кливленд».

В этом сезоне Ирвинг сыграл в 40 матчах, набирая в среднем по 27,1 очка, делая 5,1 подбора и 5,3 передачи.

БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
Кайри Ирвинг
Леброн Джеймс
1
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию», Эмбиид оформил дабл-дабл
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости