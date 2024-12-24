Леброн поднялся на чистое второе место по количеству 3-очковых попаданий за «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28 очков в матче с «Детройтом» (114:117) в регулярном чемпионате НБА. 39-летний американец реализовал два трехочковых броска из четырех.

На счету Джеймса 848 точных трехочковых бросков за «Лейкерс». По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории клуба, обойдя Дерека Фишера (846).

Лидирует в списке Кобе Брайант — 1827 точных трехочковых попаданий.