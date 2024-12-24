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Сегодня, 10:30

Леброн поднялся на чистое второе место по количеству 3-очковых попаданий за «Лейкерс» — лидирует Коби Брайант

Леброн поднялся на чистое второе место по количеству 3-очковых попаданий за «Лейкерс»
Руслан Минаев
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Леброн Джеймс (справа) и Тобайас Харрис.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28 очков в матче с «Детройтом» (114:117) в регулярном чемпионате НБА. 39-летний американец реализовал два трехочковых броска из четырех.

На счету Джеймса 848 точных трехочковых бросков за «Лейкерс». По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории клуба, обойдя Дерека Фишера (846).

Лидирует в списке Кобе Брайант — 1827 точных трехочковых попаданий.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Коби Брайант
Леброн Джеймс
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