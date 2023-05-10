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Сегодня, 06:42

Леброн побил рекорд по двухочковым броскам в плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по реализованным двухочковым броскам в матчах плей-офф.

В четвертом матче второго раунда против «Голден Стэйт» (104:101) он реализовал четыре броска и достиг отметки в 2360 реализованных двухочковых бросков. Он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, у которого 2357.

Ближайшим действующим игроком к Леброну в этом списке является Кевин Дюрант, который в настоящее время занимает 17-е место с 1 268 двухочковыми.

Счет в серии 3-1 в пользу «Лейкерс». Пятый матч состоится в четверг, 11 мая. Начало — в 05.00 по московскому времени.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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