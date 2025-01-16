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Сегодня, 21:05

Леброн оценил игру «Кливленда» в этом сезоне НБА

Сергей Ярошенко
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру своей первой команды «Кливленд Кавальерс» в этом сезоне НБА.

«Кавальерс» сейчас выглядят потрясающе. Надеюсь, они продолжат в том же духе. У них появилась возможность сделать что-то особенное. Я рад, что смог помочь им выиграть первый титул, задать тренд. Надеюсь, они продолжат в том же духе», — сказал Джеймс в подкасте New Heights.

Джеймс начинал карьеру в «Кливленде» в 2003 году. В 2010-м он перешёл в «Майами Хит», после чего вновь вернулся в «Кавальерс», с которыми выиграл свой третий титул в НБА в 2016 году.

В этом сезоне «Кливленд» после 39 игр является лидером в турнирной таблице лиги с 76 очками.

НБА
БК Кливленд Кавальерс
Леброн Джеймс
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