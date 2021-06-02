Леброн о поражении «Лейкерс» от «Финикса» с разницей в 30 очков: «Нам просто надрали задницы»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Финикса» (85:115) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
«Нам надрали задницы. Нам нужно будет сыграть гораздо лучше, если мы хотим сравнять счет и довести дело до 7 матча в серии. Нам просто надрали задницы, не знаю, что еще сказать по поводу этой игры», — приводит ESPN слова Джеймса.
Счет в серии «Финикс» — «Лейкерс» — 3-2. Следующий матч состоится 4 июня. В случае победы «Финикс» выйдет во второй раунд, где сыграет с победителем серии «Денвер» — «Портленд» (счет в серии — 3-2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31550435/lebron-james-pursuit-michael-jordan-fading-away-first-round
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю