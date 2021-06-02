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Леброн о поражении «Лейкерс» от «Финикса» с разницей в 30 очков: «Нам просто надрали задницы»

09:24
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Финикса» (85:115) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

«Нам надрали задницы. Нам нужно будет сыграть гораздо лучше, если мы хотим сравнять счет и довести дело до 7 матча в серии. Нам просто надрали задницы, не знаю, что еще сказать по поводу этой игры», — приводит ESPN слова Джеймса.

Счет в серии «Финикс» — «Лейкерс» — 3-2. Следующий матч состоится 4 июня. В случае победы «Финикс» выйдет во второй раунд, где сыграет с победителем серии «Денвер» — «Портленд» (счет в серии — 3-2).

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31550435/lebron-james-pursuit-michael-jordan-fading-away-first-round

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