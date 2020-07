Леброн не поддерживает желание некоторых баскетболистов сменить фамилию на майке на лозунги

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не станет наносить на игровую майку ни один из утвержденных лигой лозунгов, сообщает ESPN.

Ранее НБА разрешила игрокам нанести лозунг вместо фамилии на игровых майках во время рестарта сезона-19/20 в Орландо.

Лига и профсоюз игроков составили список заявлений, которые можно нанести на майки: Black Lives Matter; Say Their Names; Vote; I Can't Breathe; Justice; Peace; Equality; Freedom; Enough; Power to the People; Justice Now; Say Her Name; Su Se Puede (Yes We Can); Liberation; See Us; Hear Us; Respect Us; Love Us; Listen; Listen to Us; Stand Up; Ally; Anti-Racist; I Am A Man; Speak Up; How Many More; Group Economics; Education Reform; Mentor.