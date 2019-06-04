Леброн может уйти из "Лейкерс" уже этим летом

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс летом может покинуть клуб, сообщает корреспондент Los Angeles Times Билл Плашке. По его сведениям, лидер "озерников" рассматривает возможность перехода, если руководство клуба не предпримет серьезные шаги в межсезонье.

Также отмечается, что этот вариант маловероятен из-за того, что Джеймс намерен прочно обосноваться в Лос-Анджелесе. В одной из местных школ будет играть в баскетбол его сын, к которому может присоединиться сын его лучшего друга Дуэйна Уэйда.

В текущем сезоне "Лейкерс" не попали в плей-офф, заняв 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.