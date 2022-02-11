Леброн и Дюрант собрали команды на Матч звезд НБА

Капитаны команд Западной и Восточной конференций НБА собрали команды на матч всех звезд.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в свой состав включил следующих игроков: Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Никола Йокич («Денвер») и Демар Дерозан («Чикаго»).

В резерве команды Запада: Лука Дончич («Даллас»), Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Крис Пол («Финикс»), Джимми Батлер («Майами»), Донован Митчелл («Юта»), Фред Ванвлит («Торонто»), Джеймс Харден («Филадельфия»).

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант взял следующих игроков: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джа Морэнт («Мемфис»), Трэй Янг («Атланта») и Джейсон Тейтум («Бостон») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).

В резерве команды Востока: Девин Букер («Финикс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Зак Лавин («Чикаго»), Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Ламело Болл («Шарлотт») и Руди Гобер («Юта»).

Напомним, Матч всех звезд НБА запланирован на 20 февраля. Пройдет он в Кливленде.