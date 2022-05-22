Леброн хотел бы видеть Дарвина Хэма в качестве главного тренера «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс хотел бы видеть на посту главного тренера команды Дарвина Хэма, сообщает Bleacher Report.

На данный момент Хэм работает ассистентом главного тренера «Милуоки».

«Лейкерс» не попали в плей-офф по итогам сезона НБА-2021/22. В турнирной таблице «озерники» с 33 победами заняли 11-е место в Западной конференции.

После завершения сезона «Лос-Анджелес» объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем, который привел клуб к чемпионству в сезоне-2019/2020.