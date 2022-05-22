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Сегодня, 15:00

Леброн хотел бы видеть Дарвина Хэма в качестве главного тренера «Лейкерс»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс хотел бы видеть на посту главного тренера команды Дарвина Хэма, сообщает Bleacher Report.

На данный момент Хэм работает ассистентом главного тренера «Милуоки».

«Лейкерс» не попали в плей-офф по итогам сезона НБА-2021/22. В турнирной таблице «озерники» с 33 победами заняли 11-е место в Западной конференции.

После завершения сезона «Лос-Анджелес» объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем, который привел клуб к чемпионству в сезоне-2019/2020.

Источник: https://bleacherreport.com/articles/10036469-a-safe-bet-a-wild-card-and-lebrons-guy-insiders-scout-lakers-head-coach-hopefuls
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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