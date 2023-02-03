Леброн Джеймс: «Я могу набрать 63 очка в одном матче»

Леброн Джеймс заявил, что способен набрать 63 очка в матче против «Нового Орлеана»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что в матче регулярного чемпионата НБА против «Нового Орлеана» он готов набрать 63 очка.

«Да, я могу это сделать. Не знаю, произойдет ли это в субботу, но да, я могу набрать 63 очка в одном матче», — цитирует игрока ABC7.

Баскетболисту необходимо набрать 63 очка, чтобы обойти Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.