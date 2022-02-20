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Сегодня, 10:58

Леброн Джеймс заявил, что проведет свой последний сезон в НБА в одной команде с сыном

Иван Торопцев
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что планирует провести свой последний сезон в лиге в одной команде со своим сыном Бронни.

«Свой последний сезон я проведу с сыном, в какой команде бы он ни был. Я сделаю все возможное, чтобы провести один сезон с сыном. Деньги не имеют значения», — приводит The Athletic слова Джеймса.

Также 37-летний баскетболист не исключил, что вернется в «Кливленд», где начал карьеру.

«Дверь не закрыта. Я не говорю, что точно вернусь и буду играть, потому что не знаю, что ждет меня в будущем. Я даже не знаю, когда стану свободен», — добавил форвард.

Контракт Леброна Джеймса с «Лейкерс» действует до 2023 года. 17-летний сын баскетболиста Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон, он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не ранее 2024 года.

Источник: https://theathletic.com/3138844/2022/02/19/could-lebron-james-return-to-cleveland-again-the-doors-not-closed-on-that-he-says/?source=twitterhq&redirected=1
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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