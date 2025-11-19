Баскетбол
Леброн Джеймс: «Нет ни одной команды, где я не мог бы играть. Могу делать абсолютно все»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что способен играть в любой команде.

«У меня никогда не было какой-то конкретной позиции. Вообще нет ни одной команды в мире, где бы я не мог играть. Могу делать на площадке абсолютно все», — сказал Джеймс.

19 ноября 40-летний американец дебютировал за «Лейкерс» в текущем сезоне. Он набрал 11 очков и 12 передач в игре с «Ютой». Джеймс пропустил старт сезона из-за повреждения.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
