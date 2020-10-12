Леброн Джеймс закурил сигару на пресс-конференции

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс на пресс-конференции после победы в финале НБА закурил сигару. Фото опубликованы в социальных сетях. Игрок стал четырехкратным чемпионом НБА.

В финале сезона-2019/20 «Лейкерс» победили «Майами» (4-2). 35-летний Джеймс ранее дважды становился чемпионом с «Майами» и один раз — с «Кливлендом». Во всех случаях его признавали самым ценным игроком финала.

В шестом матче финала Леброн сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.