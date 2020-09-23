Леброн Джеймс: «Я никогда не призывал к насилию по отношению к полицейским»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своей политической позиции.

— За все 35 лет жизни я никогда не оправдывал насилие, — приводит ESPN слова Джеймса. — Никогда. Но я знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. Я вырос в центральной части города, в обществе чернокожих, в месте, которое мы называем «районом». Я видел множество примеров дискриминации по отношению к черным. Я вижу это всю свою жизнь. И я никогда не говорил, что все копы — плохие. Вокруг меня постоянно полицейские, и не все они плохие. Тем не менее, когда я вижу видео с актами насилия по отношению к таким же, как и я, по всей стране, я не могу молчать. Я никогда не призывал к жестокости по отношении к полицейским. Я просто говорил, что-то, что происходит в нашем обществе, ненормально. Мы все боимся за свои жизни.