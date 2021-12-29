Леброн Джеймс высказался о возможном завершении карьеры
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о возможном завершении карьеры.
«Я думал об этом. Я все еще выступаю на высоком уровне, но я играю в лиге уже 19-й год, и это точно даже не середине карьеры. Посмотрим, куда приведет игра. Пока мой разум свеж, а тело еще позволяет — я буду играть в баскетбол. Думаю, игра сама подскажет мне, тело само даст все понять. Я вложил в баскетбол большую часть жизни, провел достаточно времени, выступая. Когда наступит время, я спокойно приму это», — приводит Clutch Points слова Джеймса.
Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года, он является 4-кратным чемпионом лиги, а также 4-кратным обладателем приза самому ценному игроку сезона. Завтра, 30 декабря американцу исполнится 37 лет. Нынешний контракт баскетболиста с «Лейкерс» действует до конца сезона-2022/23.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://clutchpoints.com/lakers-news-lebron-james-breaks-his-silence-on-looming-retirement/
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