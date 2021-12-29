Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о возможном завершении карьеры.

«Я думал об этом. Я все еще выступаю на высоком уровне, но я играю в лиге уже 19-й год, и это точно даже не середине карьеры. Посмотрим, куда приведет игра. Пока мой разум свеж, а тело еще позволяет — я буду играть в баскетбол. Думаю, игра сама подскажет мне, тело само даст все понять. Я вложил в баскетбол большую часть жизни, провел достаточно времени, выступая. Когда наступит время, я спокойно приму это», — приводит Clutch Points слова Джеймса.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года, он является 4-кратным чемпионом лиги, а также 4-кратным обладателем приза самому ценному игроку сезона. Завтра, 30 декабря американцу исполнится 37 лет. Нынешний контракт баскетболиста с «Лейкерс» действует до конца сезона-2022/23.