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Леброн Джеймс вышел на второе место в истории НБА по количеству потерь

13:39
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«Лейкерс» разгромили «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:96. На счету форварда калифорнийцев Леброна Джеймса 20 очков, 4 подбора, 12 результативных передач и 1 потеря. По последнему показателю он вышел на второе место в истории лиги, превзойдя результат Джона Стоктона (4244).

Лидером по потерям является многолетний партнер Стоктона по «Юте» Карл Мэлоун (4524).

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