Леброн Джеймс вышел на первое место по количеству сыгранных минут в НБА

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Кингз» (113:100).

Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс после этой встречи обогнал Карима Абдул-Джаббара и стал лидером по общему количеству минут, проведенных на площадке в истории НБА. 39-летний американец преодолел отметку в 57 446 минут.

Джеймс проводит 22-й сезон в НБА. В текущем розыгрыше Леброн провел 24 матча, набирая в среднем 22,8 очка, делая 9,1 результативной передачи и 8 подборов.