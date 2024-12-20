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Сегодня, 09:58

Леброн Джеймс вышел на первое место по количеству сыгранных минут в НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Кингз» (113:100).

Форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс после этой встречи обогнал Карима Абдул-Джаббара и стал лидером по общему количеству минут, проведенных на площадке в истории НБА. 39-летний американец преодолел отметку в 57 446 минут.

Джеймс проводит 22-й сезон в НБА. В текущем розыгрыше Леброн провел 24 матча, набирая в среднем 22,8 очка, делая 9,1 результативной передачи и 8 подборов.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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