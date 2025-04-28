Леброн Джеймс вышел на девятое место в истории по блок-шотам в плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился тремя блок-шотами в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА против «Миннесоты» (113:116). Также на счету ветерана 27 очков, 12 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

Джеймс поднялся на 9-е место в истории по блокам в плей-офф НБА — 282. Он обошел экс-форварда «Селтикс» Кевина Макхейла. 8-ю строчку занимает бывший форвард «Оклахомы» Серж Ибака (292).

Лидирует в списке экс-форвард «Сан-Антонио» Тим Данкан — 568.