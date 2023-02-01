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Сегодня, 08:24

Леброн Джеймс вышел на четвертое место в истории НБА по результативным передачам

Мария Гусева
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал 11 результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» (129:123 ОТ).

Как сообщает пресс-служба лиги, 38-летний американец вышел на 4-е место в истории НБА по этому показателю. На его счету 10 338 передачи за карьеру.

Леброн обошел в списке Стива Нэша, у которого 10 335 ассистов, и Марка Джексона, у которого 10 334 ассиста . Таким образом, выше Джеймса сейчас только Крис Пол (11 246), Джейсон Кидд (12 091) и Джон Стоктон (15 806).

В этом сезоне Леброн сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НБА, делая в среднем по 7,1 передачи за игру.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Йорк Никс
Леброн Джеймс
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