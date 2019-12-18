Леброн Джеймс вышел на 6-е место в истории НБА по количеству штрафных

«Индиана» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Лейкерс» — 105:102. На счету лидера «озерников» Леброна Джеймса 20 очков, 9 подборов и 9 результативных передач. Также в этой встрече он вышел на шестое место в истории лиги по количеству штрафных бросков, превзойдя результат легенды «Далласа» Дирка Новицки (7240). На пятой позиции Майкл Джордан (7327). Лидером является Карл Мэлоун (9787).

Парой дней ранее трехкратный чемпион НБА Джеймс вышел на 18-е место в истории по количеству точных трехочковых бросков.

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