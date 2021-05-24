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Леброн Джеймс: «Вы увидите настоящих «Лейкерс», когда Дэвис вновь станет самим собой»

10:00
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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения от «Финикса» (90:99) в первом матче серии плей-офф заявил, что форма звездного форварда Энтони Дэвиса имеет определяющее значение для команды из Лос-Анджелеса.

В прошедшем 23 мая матче 28-летний Дэвис набрал 13 очков, 7 подборов и 3 блок-шота, реализовав лишь 5 из 16 бросков с игры.

«Энтони Дэвис всегда отвечает на давление хорошим выступлением. И если он говорит, что его уровень игры не оставляет шансов нашей команде, то он обязательно прибавит.

Так что с нетерпением жду следующего матча с «Санз». Вы увидите настоящих «Лейкерс», когда Эй Ди вновь станет самим собой на площадке», — отметил Джеймс в интервью ESPN.

Следующая встреча «Санс» и «Лейкерс» состоится 25 мая в Финиксе.

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